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Mısır'da ilk Omicron vakası
Mısır'da 3 kişide ilk kez koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi.
- AA
- 18.12.2021 - 05:32
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü 26 vakadan 3'ünde Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.
3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Omicron varyantının görüldüğü 3 kişinin karantina hastanesine sevk edildiği ve temaslılarla ilgili de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 277'ye, vaka sayısı 373 bin 509'a yükseldi, 310 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.