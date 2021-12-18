Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
771.784
2.98%
BTXN Coin
38.99
-0.73%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Mısır'da ilk Omicron vakası

    Mısır'da 3 kişide ilk kez koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi.
    • AA
    • 18.12.2021 - 05:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mısır'da ilk Omicron vakası

    Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü 26 vakadan 3'ünde Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

    3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Omicron varyantının görüldüğü 3 kişinin karantina hastanesine sevk edildiği ve temaslılarla ilgili de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

    Mısır'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 277'ye, vaka sayısı 373 bin 509'a yükseldi, 310 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.

    Mısır da ilk Omicron vakası #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir