- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Mısır’da kontrolden çıkan araç, yoldan geçenleri ezdi
Mısır’da kontrolden çıkan araç, yoldan geçenleri ezdi
Mısır'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 4 çocuk hayatlarını kaybetti.
- İHA
- 18.05.2020 - 05:22
Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyinde yer alan Abnub şehrinde dün akşam saatlerinde aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkan araç, yoldan geçen 4 çocuğu ezdi.
4 ÇOCUK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazada 4 çocuk hayatını kaybederken, araç sürücüsü aracı bırakarak, olay yerinden kaçtı. Yetkililer, hayatını kaybeden 4 çocuktan 3’ünün kardeş, 1’inin ise kuzenleri olduğunu aktardı.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Yetkililer, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildiğini bildirdi.