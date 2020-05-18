Dolar
6.8908
-0.1521%
Euro
7.4601
0.0268%
Altın
1761.37
1.084%
Borsa
99768.15
0%
G. Altın
390.195
0.8347%
Bitcoin
67828.75
6.0614%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Mısır’da kontrolden çıkan araç, yoldan geçenleri ezdi

    Mısır'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 4 çocuk hayatlarını kaybetti.
    • İHA
    • 18.05.2020 - 05:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mısır’da kontrolden çıkan araç, yoldan geçenleri ezdi

    Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyinde yer alan Abnub şehrinde dün akşam saatlerinde aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkan araç, yoldan geçen 4 çocuğu ezdi.

    4 ÇOCUK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI

    Kazada 4 çocuk hayatını kaybederken, araç sürücüsü aracı bırakarak, olay yerinden kaçtı. Yetkililer, hayatını kaybeden 4 çocuktan 3’ünün kardeş, 1’inin ise kuzenleri olduğunu aktardı.

    KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Yetkililer, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildiğini bildirdi.

    Mısır’da kontrolden çıkan araç, yoldan geçenleri ezdi

    Görüş Bildir