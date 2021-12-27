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    Mısır'da motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi

    Mısır'ın başkenti Kahire'de telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını sürükleyen motosikletli kapkaççı, kendisini durdurmaya çalışan kadına da çarptı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 23:14
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 23:19
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    Mısır'da motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi

    Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Helvan şehrinde motosikletli bir kapkaççı, cep telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını yerlerde sürüklerken, kendisini engellemeye çalışan bir kadına da çarparak olay yerinden uzaklaştı.

    ÖĞRENCİNİN CEP TELEFONUNU ÇALMAYA ÇALIŞTI

    Hırsızın cep telefonunu çalmaya çalıştığı öğrencinin çantasının motosiklete sıkıştığı ifade edilerek, kızın ve kızı kurtarmak isteyen arkadaşının kapkaççı tarafından sürüklendiği aktarıldı.

    Mısır polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve hırsızın en kısa sürede yakalanması için dedektiflerle ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

    Mısır'da motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi VİDEO

    Mısır da motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi #1

    Mısır da motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi #2

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