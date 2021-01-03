Yoğun bakımdaki 4 koronavirüs hastası, oksijen tüpü yetersizliğinden hayatını kaybetti.

Mısır’ın Sharkia bölgesindeki Al Husseiniya Pandemi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde yatan 4 koronavirüs hastası oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavi gören ve nefes almakta zorluk çeken koronavirüs hastaları, hemşirelerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KABUL ETMEDİ

Mısır Sağlık Bakanlığı’nın Sharkia Valiliği Temsilcisi Hişam Mesud, hastanede oksijen yetersizliği yaşanmadığını savunarak, şöyle konuştu:

“Hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 4 kişinin ölüm nedeni oksijen tüpü yetersizliği ile ilgili değil. Hastaların durumunun kötüleşmesinin ardından akciğerin sönmesi sonucu doğal olarak hayatını kaybettiler. Hastanede oksijen tüpü yetersizliği yaşamıyoruz. Hastaneye sürekli oksijen tüpleri veriliyor.”

Mısır’da pandemi hastanesinde oksijen tüpü yetersizliği ViDEO

