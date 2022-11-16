Panele katılan göstericiler, Rus delegasyonunu yüksek sesli protestolarıyla hedef aldı.

Mısır, Birleşmiş Milletler 27'nci İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP27) ev sahipliği yapıyor.

Konferans kapsamında Rusya'nın ev sahipliği yaptığı bir etkinlik, protestocuların eylemiyle sekteye uğradı.

Rus delegasyonuna Ukrayna tepkisi

Rus yetkililerin yer aldığı panel sırasında protestocular, Ukrayna'daki saldırıları hatırlatarak, "Siz savaş suçlularısınız." diye bağırdı.

"İnsanları öldürüyorsunuz, saygıyı hak etmiyorsunuz"

Peş peşe gerçekleştirilen eylemlerde, "İnsanları öldürüyorsunuz. Siz saygıyı hak etmiyorsunuz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Birbiri ardına ayağa kalkıp bağıranlar, güvenlik güçlerince bulundukları salondan çıkarıldı.

Mısır'da Rus yetkililere tepki: Siz savaş suçlularısınız VİDEO



Rusya, uluslararası forumlarda dışlandı

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından sonra uluslararası forumlarda diğer Avrupa ülkeleri tarafından büyük ölçüde dışlandı.

Mail'in haberine göre, protestoların yanı sıra panelde yapılan konuşmalar sırasında, iklim değişikliğinin ciddi etkilerinden kaçınmak için dünyanın kömürden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak üzere hızlı hareket etmesi gerektiği vurgulandı.