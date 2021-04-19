TikTok için video çeken bir gencin raylara yatarak trenin üstünden geçmesine izin vermesinin ardından yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni uğruna girdiği tehlikelere bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Mısır'da bir TikTok kullanıcısı, raylara yatıp üzerinden bir tren geçmesine izin verdi.

Söz konusu videonun kısa sürede viral olup milyonlarca görüntülenme almasının ardından yetkililer harekete geçti.

VİDEOYU KINADI

Sharjah News tarafından aktarılan bilgilere göre Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Elwazir, söz konusu videoyu kınadı ve videodaki kişilerin tespit edilip tutuklanmasını talep etti.

Mısır'da TikTok çekmek için tren raylarına yattı VİDEO



SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Videonun başında raylarda yatmakta olan bir adam ve üzerinden tren geçtiği görülüyor. Trenin üzerinden geçip gitmesiyle birlikte raylarda yatmakta olan adam kalkıyor ve videoyu çeken arkadaşlarının yanına koşuyor.

Videonun sonunda duyulan kahkahalar, çekimi yapan şahısların olayın ciddiyetini kavrayamadığını gösteriyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA FACİA YAŞANDI

Tren kazaları konusunda hassas bir dönemde olan Mısır'da, geçtiğimiz pazar günü korkunç bir kaza meydana geldi ve trenin raylardan çıkması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı.