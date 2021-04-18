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    Mısır'da tren kazası

    Trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada 97 yolcu yaralandı. Kaza sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.04.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 17:25
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    Mısır'da tren kazası

    Mısır'da tren kazası meydana geldi.

    Kalyubiye kentinde yolcu treninin 4 vagonu raydan çıkarak devrildi.

    Mısır Demiryolları Kurumu, 949 sefer sayılı trenin Mansura-Kahire arasında yolcu taşıdığını belirtti.

    8 ÖLÜ, 97 YARALI

    Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans olay yerine sevk edilirken, yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    Son iki vagonun tekerleklerinin raydan çıkması sonucu kazanın yaşandığı aktarıldı.

    Mısır'da tren kazası VİDEO

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    MISIR'DA GEÇEN AY YAŞANAN KAZA

    Mısır Sağlık Bakanlığı, tren kazasında yaralanan ve ölenlerin sayılarının belirlenmeye çalışıldığını bildirdi.

    Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir'in, kazanın yaşandığı alana gittiği bilgisi paylaşıldı.

    Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

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