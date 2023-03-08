Mısır'da tren kazası: 4 ölü 23 yaralı Başkent Kahire'de ilerleyen tren, park edilmek üzere alanı geçtikten sonra platformun ucundaki tampona çarptı. Yaşanan kazada 4 kişinin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de korkunç bir kaza yaşandı.

Kalyubiyye kentinde, tren kazası meydana geldi.

Mısır Ulusal Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, Kahire'den Menouf şehrine gitmekte olan trenin, park edilmek üzere alanı geçtikten sonra platformun ucundaki koruma tamponuna çarptığı belirtildi.

4 kişi öldü 23 kişi yaralı

Yetkililer, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Mısır Başsavcısı Hamada el-Savi, tren kazasının araştırılması için soruşturma ekibinin kurulduğunu duyurdu.