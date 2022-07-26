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    Mısır’da üniversiteli kızı öldüren saldırgan için canlı yayında idam isteği

    Sınıf arkadaşını evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldüren saldırgana verilen idam cezasının canlı yayınlanması istendi. Bunu isteyen yargıç, kararla cinayetlerin engellenebileceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:54
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    Mısır’da üniversiteli kızı öldüren saldırgan için canlı yayında idam isteği

    Mısır’ın Mansoura Üniversitesi’nde okuyan 21 yaşındaki Mohamed Adel, sınıf arkadaşı Naira Ashraf’a evlenme teklif etti.

    Ret yanıtını alan Adel, bu durumu hazmedemedi.

    Adel, 20 Haziran’da Nil Deltası yakınlarındaki Mansoura Üniversitesi’nin dışında Ashraf’a saldırdı.

    Caniyi zor durdurdular

    Genç kız aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken, cani sınıf arkadaşını çevredekiler durdurdu.

    Saldırgan daha sonra polise teslim edilirken, olay yerinden dehşete düşüren görüntüler yayıldı.

    Yoldan geçenlerden birinin genç kızı kucağına alarak hastaneye taşıdığı anlar da görüntülere yansıdı.

    Mısır'da evlilik teklifini reddeden genç kızı öldürdü VİDEO

    Yargıç ‘canlı yayında idam edilsin’ dedi

    Vahşi cinayet sonrası saldırgan tutuklandı ve 6 Temmuz’da ölüm cezası aldı.

    Bugün Adel ile ilgili mahkeme yargıcından ilginç bir talep geldi.

    Yargıç, cezanın toplumda ‘caydırıcı etki’ yaratması için idamın canlı yayınlanması istedi.

    Mısır’da üniversiteli kızı öldüren saldırgan için canlı yayında idam isteği #1

    Temyize götürüldü

    Mahkemece hazırlanan mektup, Parlamento’ya da gönderildi.

    Mektupta, “Verilen cezanın canlı yayınlanmasıyla, bugüne kadar elde edilemeyen caydırıcılık hedefine ulaşabilir.” ifadeleri kullanıldı.

    24 Temmuz’da kamuoyuna açıklanan karar, temyize götürüldü.

    Mısır’da üniversiteli kızı öldüren saldırgan için canlı yayında idam isteği #2

    Mısır’ın en tanınan avukatlarından biri savunuyor

    Şimdi mahkeme, infazın canlı yayınlanabilmesi için yasama organının idam cezasını düzenleyen tüzüğün değiştirmesini bekliyor.

    Bu arada Adel’in Mısır’da oldukça tanınan avukatı Farid El-Deeb de kararla birlikte bir açıklama yaptı.

    Avukat, “Adel’in ölüm cezasına itiraz etmek için hâlâ 60 günümüz var.” dedi.

    El-Deeb, eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in baş savunma avukatı olarak da çalıştı.

    Mısır’da üniversiteli kızı öldüren saldırgan için canlı yayında idam isteği #3

    Mısır’da üniversiteli kızı öldüren saldırgan için canlı yayında idam isteği #4

    Mısır’da üniversiteli kızı öldüren saldırgan için canlı yayında idam isteği #5


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