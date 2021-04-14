Hatalı sollama sırasında kontrolden çıkarak devrilen otobüste bulunan 20 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, bir kamyonu geçmeye çalışırken kontrolden çıkarak devrildi.

20 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaza sonucu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiğini belirtti. Açıklamada yaralanan kişilerin çevre hastanelere sevk edildiği de bildirildi

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi

2019 YILINDA 3 BİN 480 CAN KAYBI

Mısır'da yol güvenliği ve altyapı yetersizliğinin yanı sıra gevşek trafik düzenlemeleri nedeniyle sık sık ölümcül trafik kazaları yaşanıyor.

Ülkenin resmi istatistik kurumunun açıkladığı verilere göre, 2019 yılında yaklaşık 10 bin trafik kazası gerçekleşti ve kazalarda toplam 3 bin 480'den fazla kişinin hayatını kaybetti. Verilere göre, 2018 yılında ise 8 bin 480 trafik kazasında 3 bin 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi.