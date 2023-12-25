Mısır'dan İsrail'e: Sınırımızı işgal edemezsiniz Kahire yönetimi, Gazze-Mısır sınırının işgal edilmesi planlarına karşı olduğunu söyledi. Sınıra yönelik muhtemel İsrail saldırısını reddeden Mısır, Gazzeli mültecilerin yerlerinin değiştirilmesini istemiyor.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun, Mısırlı askerlerden Gazze sınırını terk etmelerini istediği belirtiliyor.

Tel Aviv'in Kahire'nin tepkisine bakmaksızın, işgal girişimine hazır olduğu iddia ediliyor.

Konuyla ilgili ismi açıklanmayan kaynaklara göre, İsrail, "askeri operasyon" sırasında Mısırlı askerlerin güvenliğinde sorumlu olmayacaklarını söylüyor.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'in bu yönde bir adım atmaya "kararlı" olduğu belirtiliyor.

Kahire: İşgal girişimine karşıyız

Mısır, İsrail'in sınırda olası işgal girişimine karşı olduğunu söyledi.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Mısır, sınırlarında herhangi bir İsrail varlığına şiddetle karşı çıktı ve Gazzeli mültecilerin yerlerinin değiştirilmesini reddetti.

Filistinlileri Sina'ya sürme planı

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in, Filistinli mültecileri Sina Çölü'ne sürmeyi hedefliyor.

Kahire yönetiminin, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını savunduğuna dikkat çekildi.

Mısır: Filistinlileri tehcir etme planları var

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in "Gazze Şeridi'nden gönüllü göçü teşvike" yönelik sözlerine ilişkin açıklama yapmıştı.

Ülkesinin İsrail'in Filistinlileri "gönüllü veya zorla Gazze Şeridi'nden çıkarmaya" yönelik girişimlerini reddettiğini kaydeden Ebu Zeyd, "İsrail'in sahadaki tüm uygulamaları, Filistinlileri kendi topraklarından tehcir etme planlarını doğruluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sisi'nin uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana birçok kez "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na tehcir girişimlerinin" sonuçlarına karşı uyarmıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin halkını tehcir planını hâlâ masada tuttuğunu belirtmişti.