Mısır'dan Joe Biden dönemi için ABD'de lobi çalışması

Trump sonrası döneme hazırlanan Sisi yönetimi, lobicilik şirketiyle anlaşmaya vardı.

ABD'de Demokrat Joe Biden'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Başkanlık seçimini kazanması üzerine Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi harekete geçti.

Mevcut Başkan Donald Trump ile iyi ilişkileri olduğu bilinen Sisi, Trump sonrası dönem için hazırlıklara başladı.

LOBİ ŞİRKETİYLE 65 BİN DOLARA ANLAŞTILAR

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Mısır'ın Washington Büyükelçisi Motaz Zahran'ın, Brownstein Hyatt Farber Schreck adlı şirketle aylık 65 bin dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

ANLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞACAK İSİMLER

Denver merkezli şirketin Mısır Büyükelçiliği ile yaptığı anlaşmanın politika direktörlüğünü emekli Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi eski Başkanı Ed Royce yürütecek.

Mısır'ın lobi çalışmalarının, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin eski çalışanlarından Nadeam Elşami tarafından da takip edileceği belirtildi.

ORTAKLARDAN BİRİ CUMHURİYETÇİ, DİĞERİ DEMOKRAT

Brownstein Hyatt Farber Schreck şirketinin ortaklarından biri Cumhuriyetçi lobici Mark Lampkin iken, diğer bir ortağının da Demokrat lobici Alfred Mottur olduğu biliniyor.

"EN FAVORİ DİKTATÖRÜM"

Trump, G-7 zirvesinde Sisi için "En favori diktatörüm" nitelendirmesinde bulunmuştu.

İki lider arasındaki ilişkilerden dolayı da Kahire, Glover Park Group adlı lobi şirketi ile sözleşmelerini feshetmişti.

Biden'ın seçimi kazanması ile Sisi yönetiminin ABD ile iyi ilişkilere devam etmek amacıyla iki partiye de yakın bir lobi şirketi ile anlaşma imzalama ihtiyacı hissettiği ifade ediliyor.