Mısırlı polis, 2 İsrailli turisti öldürdü Mısır’ın İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde Mısırlı bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber İsrail ve Hamas güçleri arasında nabızlar giderek yükseliyor. Hamas'ın dün başlattığı operasyon sonrasında İsrail'in de karşılık vermesiyle savaş kaçınılmaz oldu. İki taraftan da kan dökülürken, bölgelerden vahşet görüntüleri gelmeye devam ediyor. Çatışma tüm hararetliyle devam ederken Mısır'da da gerilim dolu dakikalar yaşandı. Mısır polisi ateş açtı İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde bir Mısırlı polisin İsraillilere saldırdığı açıklandı. 2 İsrailli öldü Mısırlı polisin ateş açması sonucu 2 İsrailli turistin ve 1 Mısırlı turist rehberinin hayatını kaybettiği açıklandı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, polisin gözaltına alındığı kaydedildi.