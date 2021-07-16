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- MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
- AA & Ensonhaber
- 16.07.2021 - 10:08
- Güncelleme : 16.07.2021 - 11:25
Sınır içerisinde terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmıyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini ekledi.
Saklandıkları mağaralar dışına adım atamayan sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla eylem talimatları verdiği tespit edildi.
TERÖRİSTLERE HAVA OPERASYONU
MİT tarafından, Dewran Gilidax kod adlı Emrah Yıldızer ve Andok Oramar kod adlı Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların söz konusu eylemlerde kullanılmasının planlandığı belirlendi.
Yerleri tespit edilerek takibe alınan 2 terörist, 4 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlenen hava operasyonunda, beraberlerindeki patlayıcılarla etkisiz hale getirildi.
PATLAYICI VE SABOTAJ EĞİTİMLERİ ALDI
2018'de Irak'a geçen Yıldızer'in, PKK’nın Türkiye’ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri aldığı tespit edildi.
Öte yandan, PKK terör örgütü kadrolarının etkisiz hale getirildiği sınır ötesinde yürütülen operasyonların, örgütün sözde yöneticileri ile eylemci kadrolar arasında irtibatın kesilmesini sağladığı da kaydedildi.
Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensuplarının, PKK'lı teröristler üzerindeki hakimiyetini kaybettiğine dikkat çekildi.