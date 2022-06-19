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- MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi
- 19.06.2022 - 10:53
- Güncelleme : 19.06.2022 - 11:25
Türkiye, sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini ekledi.
Nokta atışı operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlendi.
Hedefte, PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı vardı.
Süleymaniye'de operasyon
Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonda Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirdi.
İçinde terörist Şibli'nin bulunduğu araç vuruldu. Operasyonla ilgili fotoğraflar paylaşıldı.
Operasyonun perde arkası
Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.
Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.
Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi
MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.
Helep, Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerini sürdürdü
Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.
Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu. 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.
Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.