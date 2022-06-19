Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
323.631
-2.97%
BTXN Coin
7.33
-10.60%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi

    Operasyon, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlendi. Terörist Şibli'nin aracı, başarılı operasyonla vuruldu.
    • 19.06.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini ekledi.

    Nokta atışı operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlendi.

    Hedefte, PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı vardı.

    Süleymaniye'de operasyon

    Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonda Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirdi.

    İçinde terörist Şibli'nin bulunduğu araç vuruldu. Operasyonla ilgili fotoğraflar paylaşıldı.

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #1

    Operasyonun perde arkası

    Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.

    Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

    Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi

    MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #2

    Helep, Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerini sürdürdü

    Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.

    Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu. 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.

    Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #3

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #4

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #5

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #6

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #7

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #8

    MİT, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli yi etkisiz hale getirdi #9


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin zararı 600 milyon dolar
    Otomobil

    Bitcoin zararı 600 milyon dolar

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Bahar Candan küvetten paylaştı
    Medya

    Bahar Candan küvetten paylaştı

    Görüş Bildir