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    Moderna, BioNTech ve Pfizer’ı dava etti

    Moderna, Pfizer ve BioNTech aleyhine ABD ve Almanya’da patent ihlali davaları açtığını duyurdu. Koronavirüs aşısı üreticisi, iki firmanın mRNA teknolojisini izinsiz kullandığını iddia ediyor.
    • 26.08.2022 - 17:27
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    Moderna, BioNTech ve Pfizer’ı dava etti

    ABD merkezli biyo-teknoloji şirketi Moderna, Pfizer ve BioNTech aleyhine ABD ve Almanya’da patent ihlali davaları açtı…

    Dava gerekçesi olarak “Moderna, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı Comirnaty'nin 2010 ve 2016 yılları arasında Moderna'nın temel mRNA teknolojisini kapsayan patentlerini ihlal ettiğine inanıyor.” denildi.

    ‘İzinsiz kopyalandı’

    Moderna, kendileri tarafından bahsi geçen yıllarda geliştirilen temel mRNA teknolojisinin Pfizer ve BioNTech tarafından aşı yapmak için izinsiz kopyaladığını ileri sürdü.

    Davalar, ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde ve Almanya'daki Düsseldorf Bölge Mahkemesi'nde açıldı.

    “mRNA teknolojisi platformunu korumak için açıyoruz”

    DHA'da yer alan habere göre Moderna CEO'su Stéphane Bancel, “Bu davaları, öncülüğünü yaptığımız, ortaya çıkarmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve koronavirüs salgınından önceki 10 yılda patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknolojisi platformunu korumak için açıyoruz. 2015 ve 2016 yıllarında koronavirüsler üzerindeki patentli çalışmalarımızla birlikte 2010 yılında oluşturmaya başladığımız bu temel platform, salgın vurduktan sonra rekor sürede güvenli ve son derece etkili bir koronavirüs aşısı üretmemizi sağladı.” dedi.

    Moderna, BioNTech ve Pfizer’ı dava etti #1

    Yasa dışı kopyaladı

    Moderna Hukuk Direktörü Shannon Thyme Klinger ise “Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın icatlarını yasa dışı bir şekilde kopyaladığını ve bunları izinsiz kullanmaya devam ettiklerini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Basın açıklamasında “Pfizer ve BioNTech, Moderna'nın patentli teknolojilerinin mRNA aşılarının başarısı için kritik olan iki temel özelliğini kopyaladı. Koronavirüs ortaya çıktığında ne Pfizer ne de BioNTech, Moderna'nın bulaşıcı hastalıklar için mRNA aşıları geliştirme deneyimine sahip değildi.” ifadelerini kullandı.


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