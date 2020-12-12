Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
143.839
0.79%
EXEN Coin
10.79
-0.27%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı

    ABD'li ilaç şirketi Moderna, yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu açıkladı koronavirüs aşısını 12 ile 18 yaş arasındaki ergenlerde test etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 02:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı

    Moderna, iki hafta önce 30 bin katılımcı üzerinde gerçekleşen üçüncü aşama klinik demelerinin son sonuçlarında aşının yetişkinlerdeki başarı oranın yüzde 94.1 olduğunu duyurdu. Ardından şirket Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı’na (EUA) acil kullanım onayı başvurusunda bulundu.

    ÇOCUKLARDA NE KADAR GÜVENİLİR

    Bununla birlikte, rakip Pfizer/BionTech’in Moderna’yla benzer bir yöntem kullanılarak geliştirilen yüzde 95 etkili aşısı, İngiltere’de geçtiğimiz salı günü onaylanarak ülkede kullanılmaya başlandı. Ancak bu durum, aşıların çocuklarda ne kadar güvenilir olduğuna ilişkin soruları gündeme getirdi. Çünkü şu ana kadar hiçbir şirket ya da enstitü çocukları klinik denemelere dahil etmedi.

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı #1

    3 BİN ÇOCUKTA DENENECEK

    Moderna, bu kapsamda ABD’de 12 ile 18 yaşı arasındaki  3 bin sağlıklı çocuğu kapsayacak bir klinik deneme başlattığını aktardı. Yapılan açıklamada deneylerin orta-geç aşamada devam ettiği belirtilerek, mRNA-1273 adı verilen ilk aşının ilk dozunun bir grup çocuğa verildiği ve 28 günün ardından ise ikinci dozun uygulanacağı aktarıldı.

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı #2

    AMAÇ, OKULLAR AÇILMADAN ÇOCUKLARI AŞILAMAK

    Bununla birlikte ABD Gıda ve İlaç (FDA) Danışma Komitesi, 17 Aralık'ta Moderna’nın aşısının onayını ve ergenlerdeki çalışmalarını konuşmak için toplanacak. Moderna’nın İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel yaptığı açıklamada, "Amacımız, gelecek yılın eğitim-öğretim döneminden önce, yani  2021 ilkbaharında ergenlerde mRNA-1273 kullanımını destekleyecek verileri oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

    ABD’de okullar genellikle Ağustos veya Eylül ayında açılıyor.

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı #3

    PFİZER/BİONTECH, SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLAMADI

    Öte yandan, ABD’li ilaç şirketi Pfizer Ekim ayında, Türk profesör Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BionTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısını 12 ve 12 yaş üstü çocuklarda deneyeceğini açıklamıştı.

    Ancak, çalışmanın başlayıp başlamadığına ilişkin daha sonra açıklama yapılmadı.

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı #4

    FDA'NIN ONAYI BEKLENİYOR

    Pfizer/BioNTech de ekim ayında  bağımsız uzmanlardan oluşan FDA danışma kurulu, dün gün boyu süren toplantı sonrasındaki yaptığı oylamada 4'e karşı 17 oyla ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının acil kullanımı için FDA'ya yetki verdi.

    FDA onayının önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı #5

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı #6

    Moderna, koronavirüs aşısını çocuklarda denemeye başladı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir