Modi'nin onuruna yemek veren Biden'dan ilginç hareketler Hindistan Başbakanı Modi'yi ağırlayan Biden'ın sergilediği tavırlar, yine dünyanın gündemine oturdu.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi resmi törenle Beyaz Saray'da ağırladı.

Modi, Biden ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Hindistan Başbakanı, daha sonra Kongre üyelerine seslendiği bir konuşma gerçekleştirdi.

'Biz neredeyiz' diye sordu

Program çerçevesinde Modi onuruna yemek veren Biden, bir kez daha ilginç hareketlere imza attı.

Modi ile birlikte sahnede duran Biden, katılımcılara "Afiyet olsun" dedi, sonrasında ise "Biz neredeyiz?" diye sordu.

Biden'ın ilginç hareketleri

ABD Başkanı'nın, başka bir görüntüde, geçtiğimiz günlerde düştüğü anlara atıfta bulunarak karşısındakilere "Düşme" diye seslendiği görüldü.

80 yaşındaki Joe Biden, Narendra Modi ile birlikte etkinliğin yapıldığı alana girişinde ise bir süre durdu. Gelen görevli, Biden'ın salona geçmesi gerektiğini işaret etti.

Bu arada Hindistan Başbakanı Modi, söz konusu ziyareti sırasında teknoloji uzay, savunma ve enerji alanlarında iş birliğini geliştiren anlaşmalara imza attı.