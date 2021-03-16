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    Moğolistan'ı dev toz fırtınası vurdu

    Umnugobi şehrinde yaşayan insanlar toz fırtınası ile mücadele ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 13:54
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    Moğolistan'ı dev toz fırtınası vurdu

    Moğolistan'ın Umnugobi kentindeki fırtına, devasa bir toz bulutu oluşturdu.

    Geniş alana yayılan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

    Fırtına sebebiyle en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

    Moğolistan'ı dev toz fırtınası vurdu

    Moğolistan ı dev toz fırtınası vurdu #1

    Moğolistan ı dev toz fırtınası vurdu #2

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