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- Moğolistan'ı dev toz fırtınası vurdu
Moğolistan'ı dev toz fırtınası vurdu
Umnugobi şehrinde yaşayan insanlar toz fırtınası ile mücadele ediyor.
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 13:14
- Güncelleme : 16.03.2021 - 13:54
Moğolistan'ın Umnugobi kentindeki fırtına, devasa bir toz bulutu oluşturdu.
Geniş alana yayılan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına sebebiyle en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Moğolistan'ı dev toz fırtınası vurdu