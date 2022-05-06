Moskova kruvazörü, ABD'nin istihbaratıyla batırıldı iddiası

Amerikan medyası, istihbarat paylaşımı sonucu geminin vurulduğunu öne sürdü.

Rusya'ya ait geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddianın sahibi, ABD basınından NBC haber kanalı.

Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken, ABD'den geminin batırılmasına ilişkin farklı bir ayrıntıya yer verildi.

"Geminin batırılması ABD istihbaratının yardımıyla oldu"

ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Saldırının, Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odessa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde, ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.

"Saldırı kararına karışmadılar" iddiası

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.

ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

Rusya'nın Karadeniz filosunun sancak gemisiydi

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.