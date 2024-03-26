Moskova saldırısında yüzlerce kişiyi kurtaran gence liyakat madalyası verilecek 24 Mart Cuma gecesi, Moskova'nın kalbinde bir konser salonunda meydana gelen silahlı saldırı sırasında, 15 yaşındaki İslam Halilov'un cesurca eylemleri sayesinde yüzlerce kişi kurtuldu. Halilov'a 29 Mart'ta "Liyakat Madalyası" verileceği açıklandı.

ensonhaber.com

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen ve 137 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

Bu trajik olay sırasında Crocus City Hall isimli konser salonunda yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki Azeri kökenli İslam Halilov, olağanüstü bir kahramanlık örneği sergiledi.

İnsanları saldırıya karşı uyardı

Söz konusu terör eylemi esnasında İslam Halilov, izleyicilerin Crocus binasından güvenli bir şekilde tahliye edilmesine önemli katkılarda bulundu ve yüzden fazla insanın hayatını kurtarmayı başardı.

İnsanların bir çıkmazda tuvalet bölgesine doğru sıkışıp kaldıklarını gözlemleyen İslam, tahliye sürecinde öncülük etti ve bu sayede birçok kişiyi güvenliğe ulaştırdı.

15 yaşındaki genç insanları dar geçitten Expo bölgesine ve ardından ofis binasından sokağa, güvenli bir yere götürmeyi başardı.

"Kendimi kahraman olarak görmüyorum"

İslam, "Eğer gidersem yüzlerce insanın öleceğini anladım. Bulabildiğim herkesi dışarı çıkardım ve eve gittim. Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum" derken hala olayın etkisini atlatamadığını anlatamadığını belirtti.

Halilov, "Dürüst olmak gerekirse hâlâ şoktayım. Gözümün önünde bir adam vuruldu, bunu düşünmeden duramıyorum." dedi.

Madalya verilecek

Rusya'da kahraman ilan edilen İslam Halilov, cesaretinden Rusya'nın "Hizmet İçin" madalyası verilecek.

Ödül Rusya Müslümanlarının manevi lideri müftü Şeyh Ravil Gaynutdin tarafından 29 Mart'ta Katedral Camii'nde takdim edilecek.