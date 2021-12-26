Moskova'da ABD Büyükelçiliği'ne 'Büyük Rusya doğuyor' yazısı yansıtıldı

Büyükelçilik binasına yansıtılan ışıklı projeksiyonla Washington'a mesaj verildi.

Rusya’da ABD’nin Moskova Büyükelçiliği binası, üzerine yansıtılan görsellerle konuşuluyor.

Re:vanş isimli sanat grubunun YouTube kanalında yayınladığı videoda, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği binası cephesine yansıtılan ışıklı projeksiyon görüntülerine yer verildi.

"30 YIL ÖNCE HARİKA BİR HEDİYEN VARDI AMA..."

25 Aralık’ta yayınlanan 47 saniyelik videonun açıklamasında SSCB’nin 30 yıl önce dağılmasının yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

"Sam amca, mutlu Noeller!" yazısı ile başlayan görselde SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de istifa konuşması yaptığı görüntüler yer aldı. SSCB’nin o tarihte yıkıldığının anımsatıldığı görselde, ABD’ye yönelik, "30 yıl önce harika bir hediyen vardı. Ama daha fazla hediye olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği'ne 'Büyük Rusya doğuyor' yazısı yansıtıldı ViDEO

"BÜYÜK RUSYA YENİDEN DOĞUYOR"

Ardından görsel olarak bina üzerine SSCB bayrağı yansıtıldı ve göndere çekildi. Görselde "Büyük Rusya yeniden doğuyor" ifadesine yer verildi.

GÖRSELDE YER ALAN İÇERİKLER

Görselin devamında Rusya’nın 2014’te yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın haritası, Kerç Boğazı üzerine inşa edilen köprü, Rusya’da yapılan olimpiyat oyunları, Sovyetler'in dağılmasından sonra Rusya’da yapılan ilk uzaya füze fırlatma sistemi Angara-A5, yüzebilen Lomonosov Nükleer Santrali, 2018’deki Dünya Futbol Şampiyonası sembolleri gösterildi.

GEÇEN YIL YANSITILAN GÖRSEL

Geçen yıl Rusya’daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Re:vanş sanat grubu YouTube hesabından, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği binası üzerine ışıklı projeksiyon ile, 1993’te ABD ve Rusya’nın yakın ilişkisini eleştiren bazı görsellerin yer aldığı ışıklı projeksiyon gösterisini aktaran videoyu yayınlamıştı.