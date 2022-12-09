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    Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı

    Bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 18 bin metrekare alana yayılan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 09.12.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 13:49
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    Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı

    Rusya’nın başkenti Moskova'nın kuzeyindeki Mega Khimki alışveriş merkezinde yangın çıktı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, alevlerin yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alana yayıldığı belirtildi.

    Çatıda çıktı, 1 kişi öldü

    Ayrıca yangının, alışveriş merkezinin çatısında başladığı düşünülüyor.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

    Soruşturma başlatıldı

    AA’nın haberine göre yangın nedeniyle alışveriş merkezinin çatısı da çökerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Rusya'da AVM'de yangın VİDEO

    Moskova da alışveriş merkezi alev alev yandı #1

    Moskova da alışveriş merkezi alev alev yandı #2

    Moskova da alışveriş merkezi alev alev yandı #3

    Moskova da alışveriş merkezi alev alev yandı #4


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