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Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı

Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı

Bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 18 bin metrekare alana yayılan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.