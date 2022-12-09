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- Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı
Moskova'da alışveriş merkezi alev alev yandı
Bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 18 bin metrekare alana yayılan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- 09.12.2022 - 13:30
- Güncelleme : 09.12.2022 - 13:49
Rusya’nın başkenti Moskova'nın kuzeyindeki Mega Khimki alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, alevlerin yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alana yayıldığı belirtildi.
Çatıda çıktı, 1 kişi öldü
Ayrıca yangının, alışveriş merkezinin çatısında başladığı düşünülüyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Soruşturma başlatıldı
AA’nın haberine göre yangın nedeniyle alışveriş merkezinin çatısı da çökerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.