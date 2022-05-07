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    Moskova'da askeri geçit töreni

    Moskova'da askeri geçit töreni

    Rusya, Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Moskova’da askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.
    • 07.05.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 13:41
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    Rusya bir yandan Ukrayna ile savaşını sürdürüyor, bir yandan da tarihi bir güne hazırlık yapıyor.

    Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77’nci yılı kutlamalarının hazırlıkları tam gaz sürüyor.

    Genel prova

    Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası 3 gün önce yapılmıştı.

    Genel prova ise bugün gerçekleştirildi.

    Rus askerlerinin geçidi

    Rus askerleri, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.

    AA’nın haberine göre, siviller de askerleri gözünü kırpmadan izledi.

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    Putin Ukrayna'ya resmi olarak savaş ilan edebilir

    Öte yandan bu yıl yapılacak törenin farklı bir önemi daha bulunuyor.

    Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak.

    Putin’in burada bir konuşma yapacak ve söyleyecekleri hem savaşın hem de dünya ekonomisinin seyrini değiştirebilir.

    Rus liderin, Rus hükümeti tarafından 'operasyon' olarak tanımlanan Ukrayna’daki çatışmaları 'savaş' olarak adlandırabileceği de öngörülüyor.

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