Moskova'da kısmi seferberlik süreci tamamlandı

Belediye Başkanı Sobyanin, seferberlik sürecinin sona erdirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaş kapsamında kısmi seferberlik ilan etti.

Putin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, 222 bin kişinin silah altına alındığını duyurdu.

Moskova'da seferberlikle ilgili karar

Rus lider, yaklaşık 2 hafta içinde tüm seferberlik etkinliklerinin tamamlanacağını söyledi.

Bu doğrultuda başkent Moskova'da, seferberlik sürecinin sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Sobyanin: Süreç tamamlandı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki kısmi seferberlik sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül'de alınan kısmi seferberlik kararı kapsamında toplam 300 bin kişinin silah altına alınmasına ilişkin planı açıklamıştı.

Rusya'da seferberlikten kaçış

Seferberlik kararının alınmasının ardından, yüz binlerce Rus vatandaşı başta Gürcistan ve Kazakistan olmak üzere ülkeden ayrılmak için kara yollarıyla sınırlara akın etti.

AA'nın haberine göre, Rusya'daki yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep de hızla artarken, seferberliğin ilan edildiği ilk dönemde çok sayıda şehre yönelik biletler tükendi.