Euro
16.2093
-0.02%
Dolar
14.3857
-0.07%
Altın
818.8
-0.1%
Borsa
2.158
2.68%
Bitcoin
702.812
4.56%
BTXN Coin
39.70
-0.99%
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Moskova'da Noel hazırlıkları tamamlandı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da Noel hazırlıklarında sona gelindi. Başkentte binalar ve sokaklar çeşitli figürlerle süslenirken, Tarihi Kızıl Meydan'a kurulan yeni yıl pazarı görenleri büyüledi.
    • AA
    • 15.12.2021 - 00:40
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 00:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Moskova'da Noel hazırlıkları tamamlandı

    Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber birçok ülkedeki kentlerde hazırlıklar hızla devam ederken, Rusya'nın başkenti Moskova da bu kentlerin arasına girdi.

    KIZIL MEYDAN'DA KURULAN PAZAR İLGİ ÇEKTİ

    Noel bayramı ve yeni yıla yönelik başkentte cadde ve sokaklar çeşitli figür, renk ve ışıklı süslemelerle donatıldı.

    Tarihi Kızıl Meydan'a kurulan yeni yıl pazarı, başkente ayrı bir güzellik kattı.

    Noel heyecanını yaşayan insanların, ışıkların altında fotoğraf çekilerek, anı biriktirmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #1

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #2

     

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #3

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #4

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #5

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #6

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #7

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #8

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #9

    Moskova da Noel hazırlıkları tamamlandı #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir