Moskova'da Noel hazırlıkları tamamlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Noel hazırlıklarında sona gelindi. Başkentte binalar ve sokaklar çeşitli figürlerle süslenirken, Tarihi Kızıl Meydan'a kurulan yeni yıl pazarı görenleri büyüledi.

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber birçok ülkedeki kentlerde hazırlıklar hızla devam ederken, Rusya'nın başkenti Moskova da bu kentlerin arasına girdi.

KIZIL MEYDAN'DA KURULAN PAZAR İLGİ ÇEKTİ

Noel bayramı ve yeni yıla yönelik başkentte cadde ve sokaklar çeşitli figür, renk ve ışıklı süslemelerle donatıldı.

Tarihi Kızıl Meydan'a kurulan yeni yıl pazarı, başkente ayrı bir güzellik kattı.

Noel heyecanını yaşayan insanların, ışıkların altında fotoğraf çekilerek, anı biriktirmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.