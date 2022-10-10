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    Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın

    Rusya'nın başkenti Moskova’da bir televizyon ve radyo kulesinde yangın çıktı.
    • 10.10.2022 - 06:06
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    Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın

    Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzey batısında bulunan Demyan Bedny Caddesi üzerindeki bir televizyon ve radyo kulesinde yangın çıktı.

    Bölgeye televizyon, radyo ve GSM operatörlerinin frekanslarını yayan kulede başlayan yangın üzerine bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    İletişimde aksaklıklar yaşandı

    Yangın nedeniyle bölgedeki iletişimde aksaklıklar yaşandığı ifade edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangınla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Moskova da televizyon ve radyo kulesinde yangın #1


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