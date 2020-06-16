MOSSAD Başkanı Kohen, Arap liderlerle ilhakı görüşecek

İlhak planları öncesinde Arap liderleri ziyaret edecek olan Kohen, söz konusu adıma yönelik tepkilerin şiddetini ölçecek.

Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan İsrail, Arap dünyasından yükselmesi muhtemel tepkileri dindirmenin peşinde...

MOSSAD Başkanı Yossi Kohen, ilhak planını görüşmek için önümüzdeki günlerde Arap liderlerle bir araya gelecek.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kohen'i Mısır, Ürdün ve diğer bazı Arap ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere görevlendirdi.

ARAP LİDERLERİN, İLHAKA KARŞI TEPKİSİ ÖLÇÜLECEK

Kohen, söz konusu liderlerle yapacağı görüşmede, ilhak edilecek topraklarla ilgili tepkileri ölçecek.

İsrail Devlet Televizyonu (KAN), Kohen'in özellikle Orta Doğu'da iyi ilişkilere sahip olduğunu, Arap dünyasından ilhak konusunda yükselen negatif açıklamalara rağmen, MOSSAD Başkanı'nın kapalı kapılar ardında iyimser değerlendirmeler yaptığını belirtti.

BAE'NİN İSRAİL GAZETESİNE YAZDIĞI MAKALE

Kamuoyunda, Arap devletlerinin ilhaka şiddetle karşı çıktığı, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Büyükelçisi'nin, İsrail basınına yazdığı makalede Batı Şeria'yı, ilhakın Tel Aviv ile Arap dünyası arasındaki ilişkilere zarar vereceği konusunda uyardığı kaydedildi.

Haaretz'in köşe yazarı Amos Harel ise; BAE'nin yazdığı makalenin, Körfez ülkelerinin İsrail tarafından tek taraflı bir ilhakın eleştirilmeden hayata geçmesine izin verme anlamını taşıdığı görüşünü paylaştı.

KOHEN'E GÖRE, TEPKİLER ŞİDDETLİ OLMAYACAK

KAN, Kohen'in İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı Nadav Argaman ve İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'dan farklı bir duruş sergilediğini aktardı ve şu bilgilere yer verdi:

"Kohen, Batı Şeria'nın işgalinin güvenlik sorunları oluşturacağını söyleyen Argaman ve Kohav'ın aksine, önümüzdeki temmuz ayında uygulamaya başlanacak olan ilhak planına karşı Arap ülkeleri ve Filistinlilerin tepkisi konusunda daha iyimser tahminlere sahip."





YUNANİSTAN'DAN İSRAİL'E DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'e iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek ve Netanyahu ile bir araya gelecek.

Haaretz'e göre; İsrail Başbakanı, Yunan liderden Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Şeria'da yaklaşan ilhak planlarına tepkisini hafifletmede yardım isteyecek.

AB: TRUMP'IN PLANI BİR FIRSAT

Haberde, AB dışişleri bakanlarının Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının "çok uzun süre durmuş bir siyasi süreçte belirli ivme yarattığı için" bir fırsat sunduğunu kabul ettiği aktarıldı.

AB'nin Dış Politikalar Şefi Josep Borrell, "Bu hızlanma, uluslararası olarak kabul edilmiş mevcut parametreler temelinde ortak uluslararası çabalar başlatmak için kullanılabilir." açıklamasını yapmıştı.