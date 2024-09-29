Mozart'ın gizli bestesi: 260 yıl sonra Almanya'da bulundu Almanya'daki Leipzig müzik kütüphanesinde muhafaza edilen Köchel Kataloğu’nun son baskısını hazırlayan araştırmacılar, Wolfgang Amadeus Mozart'a ait 260 yıllık bir gizli beste keşfetti.

Büşra Yıldız

Klasik müziğin dehası Wolfgang Amadeus Mozart, ölümünün ardından 2 asır geçmesine rağmen milyonları müziğiyle büyülemeyi sürdürüyor.

Müziğin evrensel dilini ustalıkla kullanarak 35 yıllık yaşamına 600'den fazla eser sığdıran Mozart, barok ve klasik dönemlerin en büyük isimlerinden biri olarak tanınır.

Figaro'nun Düğünü, Don Giovanni operaları ve Jüpiter Senfonisi ile ismini yaşatan Mozart'ın yeni bir eseri daha bulundu.

GİZLİ ESER KÜTÜPHANEDE BULUNDU

Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediği tahmin edilen bir eser, Almanya'daki Leipzig müzik kütüphanesinde muhafaza edilen Mozart’ın tüm eserlerini kapsayan Köchel Kataloğu’nun son baskısını hazırlanırken bulundu.

260 YILLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜLÜYOR

Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Alman araştırmacılar, eserin, 1760'ların ortalarında veya sonlarında yazıldığı ve yaklaşık 12 dakika süren, yaylı çalgılar üçlüsü için yazılmış yedi küçük bölümden oluştuğu belirtildi.

"KÜÇÜK BİR GECE MÜZİĞİ"

260 yıl sonra ortaya çıkan el yazması eserin Mozart tarafından değil, 1780 civarında yapılmış bir kopya olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Müzik dünyasında yeni bir keşif olan eser, Salzburg'da yeni Köchel Kataloğu'nun tanıtımında, bir yaylı çalgılar üçlüsü tarafından çalındı ve 'Küçük Bir Gece Müziği' olarak adlandırıldı.