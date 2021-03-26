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    MSB, Pakistan Milli Günü'ne ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı

    Pakistan'ın Milli Gün kutlamalarına ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan MSB, "Yaşasın dost ve kardeş ülke Pakistan" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 18:18
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    MSB, Pakistan Milli Günü'ne ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı

    Dost ve kardeş ülke Pakistan’da Milli Gün kutlamaları gerçekleştirildi.

    Türkiye kutlamalara, SoloTürk ve Mehteran Birliği ile katıldı.

    Çalınan marşlar ile davetliler coşturulurken, SoloTürk Pakistan semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

    MSB PAYLAŞIMI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden coşkulu paylaşım anlarına ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşıma şu not düşüldü:

    “Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Millî Gün kutlamalarına #SOLOTÜRK ve Mehteran Birliğimiz ile katılım sağladık. İslamabad’daki törenlerde Mehteran Birliğimiz marşlarla davetlileri coştururken SOLOTÜRK de gösteri uçuşu ile gökyüzünü süsledi. Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği.”

    Milli Savunma Bakanlığı: Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği VİDEO

    MSB, Pakistan Milli Günü ne ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı #1

    MSB, Pakistan Milli Günü ne ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı #2

    MSB, Pakistan Milli Günü ne ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı #3

    MSB, Pakistan Milli Günü ne ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı #4

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