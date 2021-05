MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Film ve Televizyon Ödülleri, gerçekleşen törenle sahiplerini bulurken, geceden yaşayan eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu.

2021 MTV Film ve TV Ödülleri, 16 Mayıs'ta Los Angeles'taki Palladium'da yapılan törenle gerçekleşti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ödül törenleri askıya alınmıştı. Çoğu organizasyon gibi ödül törenleri iptal ediliyor ya da online yapılıyordu.

Ancak MTV Film ve TV Ödülleri, online olarak yapılmadı ve geceden eğlenceli görüntüler geldi.

Törene bizzat katılamayıp, internet üzerinden ödül sevincini yaşayanlar da vardı. Buna rağmen tören oldukça ilgi çekiciydi.

NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜN SİNYALİ: MTV ÖDÜL TÖRENİ

This is Us'ta rol alan Justin Hartley ve Mandy Moore, Scarlett Johansson ve Sacha Baron Cohen gibi Hollywood'un ünlü yıldızları törende yerini aldı.

WandaVision, ödül törenine damga vurdu. Chadwick Boseman da en iyi performans kategorisinde ödül kazandı.

KIRMIZI HALIYA KADAR MASKE

Kırmızı halıya kadar maskeleriyle yürüyen ve kırmızı halıda maskelerini çıkaran ünlüler renkli görüntüler oluşturdu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, törene katılan kadın sanatçıların giydiği kıyafetler de mercek altına alındı.

Kathryn Hahn ve Elizabeth Olsen kırmızı halıda VİDEO

İşte gecede ödül alan isimler ve renkli anları;

En iyi film: To All the Boys: Always and Forever

En iyi şov: WandaVision

Bir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Bir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)









En İyi Performans ödülünü alan Elizabeth Olsen, konuşmasında Scarlet Witch olarak devam ettiği 7 yıl boyunca desteklerini esirgemeyen Marvel fanlarına teşekkür etti.

Elizabeth Olsen, Marvel hayranlarına teşekkür etti VİDEO

En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier

Anthony Mackie‘nin Tom Holland göndermesi VİDEO



Komedi dalında en iyi performans: Leslie Jones (Coming 2 America)

Gecenin sunuculuğunu üstlenen isim de ödülle onurlandırıldı.

Atılım gösteren performans: Regé-Jean Page (Bridgerton)





En iyi dövüş sahnesi: Wanda, Agatha'ya Karşı: WandaVision

En iyi ikili: Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier

Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü. Ödül törenine online katılan oyuncunun eşi, konuşma sırasında şaka yapınca ortaya komik görüntüler çıktı.

Scarlett Johansson'a slime şakası VİDEO

BLACK WİDOW FRAGMAN

Oldukça renkli anlara sahne olan ödül gecesinde bazı sürprizler yapıldı. Bunlardan birisi, yönetmenliğini Cate Shortland’ın ve yapımcılığını Kevin Feige’in üstlendiği Black Widow filminin fragmanın yayınlanması oldu. Fragman ilk kez ödül gecesinde yayınlandı.

Black Widow Fragman - You Got A Plan VİDEO

LOKİ'NİN FRAGMANI

Ödül gecesinde yapılan diğer büyük sürpriz ise Loki dizisinin fragmanı oldu. Tom Hiddleston'ın başrolde yer aldığı dizinin hazırlıkları tamamlanırken, fragman dikkati çekti.

Loki dizisi ilk fragman VİDEO