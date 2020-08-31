MTV Müzik Ödülleri nedir? MTV Müzik Ödülleri kime verilir? 2020 MTV Müzik Ödülleri kazananları

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden olan MTV Video Müzik Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Peki, MTV Müzik Ödülleri kimlere verildi? MTV Müzik Ödülleri'nin 2020 kazananları kim? Detaylar...

Müzik sektöründe dünyanın en iyilerinin seçildiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri, dünyaca ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti. 'MTV Müzik Ödülleri dağıtılırken koronavirüs için tedbir alındı mı?' sorusu ise merak edilenler arasında oldu.

Onlarca şarkıcının aday gösterildiği MTV Müzik Ödülleri'nde hangi isimlerin aday gösterildiği ve hangi isimlerin ödül aldığı merak konusu oldu. 2020 MTV Müzik Ödülleri'nin kurallarını ve işleyişini öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde...

MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

MTV Video Müzik Ödülleri, 1984 yılında MTV tarafından yılın en iyi müzik videolarını kutlamak için verilmeye başlanmış olan ödüllerdir.

Peki, MTV Müzik Ödülleri hangi aralıklarla düzenlenir? İşte MTV Müzik Ödülleri ile ilgili tüm bilgiler...

MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ OYLAMA TARİHİ

MTV Müzik Ödülleri töreni her yıl düzenlenir ve MTV'den canlı olarak yayımlanır. Ödüllerin seçilebilirlik süresi 1 Temmuz'da başlar.

Bu yıl MTV Müzik Ödülleri'ne kimin ev sahipliği yaptığını merak edenler, 'MTV Müzik Ödülleri'ne kim ev sahip sahipliği yaptı?' sorusunun cevabını arıyor.

MTV MÜZİK ÖDÜLLERİNİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Oyuncu ve şarkıcı olan Keke Palmer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 2020 MTV Müzik Ödülleri'nde geceye damgasını vuran isimler Lady Gaga ve K-pop grubu olan BTS vurdu. Peki, Lady Gaga ve BTS MTV Müzik Ödülleri'nde kaç ödül aldı?

LADY GAGA VE BTS, GECENİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ OLDU

2020 MTV Müzik Ödüllerine 9 dalda aday gösterilen Lady Gaga; yılın şarkısı, sanatçısı, en iyi sinematografi, en iyi iş birliği ve özel Tricon Ödülü olmak üzere toplamda 5 ödül aldı. BTS grubu ise MTV Müzik Ödülleri'nde aldığı 4 ödül ile gecede yıldızını parlattı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz bir şekilde gerçekleşen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı.

2020 MTV Müzik Ödülleri'nde Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi.

KIRMIZI HALI ÇEKİMLERİ TÖREN ÖNCESİNDE YAPILDI

Kırmızı halı çekimleri ise ödül töreninden birkaç gün önce yapıldı. Lady Gaga'nın ilginç maskeleri gecede öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle hayatını kaybeden Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman da MTV Müzik Ödülleri'nde anıldı.

Irkçılığa dikkat çeken The Weeknd, "Söylediğim gibi, kutlama yapmak zor. Bu yüzden sadece 'Jacob Blake için ve Breonna Taylor için adalet' diyeceğim"dedi.

FİNAL PERFORMANSI BLACK EYED PEAS'TEN

Gecenin final performansı Black Eyed Peas grubunun I Gotta Feeling şarkısıyla gerçekleşti.

ÖDÜL SAHİPLERİ

İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin yılın klibi, şarkıcısı, şarkısı, en iyi iş birliği, çıkış yapan şarkıcı, pop şarkısı, Hip-Hop, alternatif, R&B, K-pop şarkıları, en iyi evden çekilen klip, en iyi grup, en iyi karantina performansı, en iyi klip yönetmeni, en iyi klip görüntü yönetmeni, en iyi klip sanat yönetmeni, en iyi kurgu ve en iyi kareografi ödüllerinin sahipleri...

YILIN KLİBİ

The Weeknd - Blinding Lights

YILIN ŞARKICISI

Lady Gaga

YILIN ŞARKISI

Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Doja Cat

EN İYİ POP ŞARKISI

BTS - On

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

Megan Thee Stallion - Savage

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Coldplay - Orphans

EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine

EN İYİ R&B ŞARKISI

The Weeknd - Blinding Lights

EN İYİ K-POP ŞARKISI

BTS - On

EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

EN İYİ GRUP

BTS

EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI

CNCO - MTV Unplugged At Home

EN İYİ KLİP YÖNETİMİ

Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)

EN İYİ KLİP GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss)

EN İYİ KLİP SANAT YÖNETİMİ

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Sanat yönetmeni: Christian Stone)

EN İYİ KURGU

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico)

EN İYİ KOREOGRAFİ

BTS - On (Koreografi: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)