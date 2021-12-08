Muhammed bin Selman, BAE'ye gitti

Son olarak iki yıl önce BAE'yi ziyaret eden Veliaht Prens Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile bir araya geldi. Selman'a ülkenin en yüksek sivil nişanı verildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turuna devam ediyor.

Selman, ilk durağı olan Umman'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti ve burada Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı.

ABU DABİ VELİAHT PRENSİ'NDEN SELMAN'A ÖDÜL

Suudi Veliaht Prens, BAE'ye son ziyaretini Kasım 2019'da gerçekleştirmişti. Selman'a, ziyareti sırasında Al Nahyan tarafından ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Zayid Nişanı verildi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İki isim arasındaki görüşmede, karşılıklı ilişkiler ve çeşitli alanlardaki fırsatlar değerlendirildi. Ayrıca "ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler ile Körfez ve Arap ortak hareketinin önemi" hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Arab News'in aktardığına göre, Selman ve Al Nahyan, "bölgesel istikrarı sağlamak için birlikte çalışmanın" gereğini vurguladı.