Muhammed bin Selman, başbakan olarak atandı

Muhammed bin Selman, başbakan olarak atandı

Kral Selman, Veliaht Prens oğlunu Bakanlar Kurulu'nun lideri olarak seçti. Yapılan değişiklik, 'kademeli güç transferi' yorumlarını beraberinde getirdi.

Suudi Arabistan'da yönetim kademesinde önemli değişikliklere imza atıldı.

Ülkenin 86 yaşındaki Kralı Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı yeni kurulan kabinenin başkanı yaptı.

Bakanlar Kurulu'nun yeni lideri Veliaht Prens oldu

Kral, Suudi Arabistan'da hem Devlet Başkanı hem de Bakanlar Kurulu başkanı olarak kabul ediliyor, ancak yapılan değişiklikle Selman sadece Bakan Kurulu'na liderlik edecek.

Suudi Arabistan'da kademeli güç transferi

Bloomberg, gelişmeyi, "Suudi Kral, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkede kademeli güç transferine devam ediyor." şeklinde duyurdu.

37 yaşındaki Selman'ın, halihazırda Riyad yönetiminin politikalarına yön verdiği, atama kararının ise bu durumun resmileştirilmesi anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Kardeşi Savunma Bakanlığı'na atandı

Veliaht Prens Selman'ın, ülkesinde petrol, savunma, ekonomi politikası ve iç güvenlik dahil olmak üzere birçok alanda söz sahibi olduğu anımsatıldı.

Veliaht Prens'in kardeşi Halid bin Selman, Savunma Bakanı Yardımcılığı'ndan Savunma Bakanlığı görevine yükseltildi.

Babasından koltuğu devralması bekleniyor

Suudi Arabistan'da Kral Selman'dan sonra ülke yönetimini tam ölçekli olarak Muhammed bin Selman'ın devralacağı belirtiliyor.

Söz konusu Kraliyet kararnamesi için bir neden paylaşılmadı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman'ın, katıldığı kabine toplantılarına başkanlık etmeye devam edeceği ayrıntısına yer verdi.

Kral Selman, tıbbi muayene ve tedaviler için mayıs ayında hastanede bir hafta gözetim altında tutulmuştu.

"Resmi olarak hükümet başkanı oldu"

Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Orta Doğu Programı Direktörü Jon Alterman, "Veliaht Prens Selman'ın başbakanlık pozisyonuna getirilmesi, büyük politika değişikliklerinin habercisi olma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor." dedi.

"Bu hamle, bakanların gündemlerini yönlendirdiği ve aralarında koordinasyon sağladığı statükoyu kodluyor." diyen Alterman, "Ayrıca, bekleyen bir devlet başkanından ziyade onu resmi olarak hükümet başkanı yapma konusunda uluslararası bir yönü olabilir." ifadesini kullandı.



Halid bin Selman