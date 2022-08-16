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    Muhammed bin Selman, Kabe'nin temizlenme törenine katıldı

    Suudi Veliaht Prens, elindeki bezle Kabe'de temizlik yaptı. Selman, temizlik sonrası namaz kıldı ve dua etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 10:48
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    Muhammed bin Selman, Kabe'nin temizlenme törenine katıldı

    Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin yıkanması için program düzenlendi.

    Temizliğe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz adına Veliaht Prens Muhammed bin Selman katıldı.

    Yıllık yıkama törenini yöneten Selman'ı, Kabe'ye gelişinde bakanlar ve diğer yetkililer karşıladı.

    Elindeki bezle temizlik yaptı

    Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın paylaştığı görüntülerde, Selman'ın, elindeki bezle iç duvarları temizlediği görüldü.

    Daha sonra Veliaht Prens, beraberindekilerle kutsal mekanda namaz kılıp, dua etti.

    Haberde, "Kabe'nin bakımı önemli ve hassas bir ritüel. Temizlik, geleneklere göre yapılıyor." denildi.

    Suudi Veliaht Prens Selman, Kabe'nin temizlenme törenine katıldı ViDEO

    Kabe'de temizliğin yapılma biçimi

    Kabe'nin duvarları ve zemini farklı şekilde temizleniyor. İç duvarları temizlemek için gül ve misk kokularına batırılmış beyaz bez kullanılıyor.

    Yerler ise zemzem suyu ve gül kokuları karışımı ile yıkanıyor. Bu karışım, çıplak elle temizlenen zeminlere ve palmiye yapraklarına serpiliyor.

    Muhammed bin Selman, Kabe nin temizlenme törenine katıldı #1

    Muhammed bin Selman, Kabe nin temizlenme törenine katıldı #2

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    Muhammed bin Selman, Kabe nin temizlenme törenine katıldı #4

    Muhammed bin Selman, Kabe nin temizlenme törenine katıldı #5

    Muhammed bin Selman, Kabe nin temizlenme törenine katıldı #6

    Muhammed bin Selman, Kabe nin temizlenme törenine katıldı #7

    Muhammed bin Selman, Kabe nin temizlenme törenine katıldı #8


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