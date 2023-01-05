Muhammed, Hollanda'da erkek bebek isimleri arasında ikinci sırada

Yenidoğanlar için Muhammed, en çok tercih edilen erkek adları listesinde öne çıktı.

17.5 milyon nüfuslu Hollanda'nın isim istatistikleri açıklandı.

Avrupa ülkesinde İslam dini, Hristiyanlıktan sonra en büyük ikinci din olarak biliniyor ve nüfusun yüzde 5'i tarafından uygulanıyor.

Muhammed ismi ikinci sırada

Hollanda’da 2022 yılında erkek bebeklere verilen isimler listesinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.

En çok tercih edilen erkek ve kız isimleri

AA'nın haberine göre, veriler, Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşıldı.

Ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi ise 871 ile "Noah", kızlarda da 677 ile "Emma" oldu.