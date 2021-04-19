Muhammed Menfi, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'yi kabul etti

Trablus'taki görüşmede Menfi'nin verdiği görüntü, Türkiye'nin Libya'ya desteğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Türkiye'nin Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip hükümete verdiği destek sonucu darbeci Hafter'e bağlı güçler ağır yenilgiye uğradı.

Libya'daki atmosferin Ankara'nın desteklediği meşru hükümetin lehinde gelişmesi, Yunanistan ve İtalya'yı bu ülkeyle sık sık görüşmeye mecbur bıraktı.

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Son olarak, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Menfi'nin bacak bacak üstüne atarak rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın güven mektubunu sunduğu sırada Menfi'nin saygılı tavrı dikkatlerden kaçmamıştı.

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DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNU GÖRÜŞTÜLER

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Menfi, Lamorgese ile görüşmesinde, güvenlik, kaçak göç ve sınır güvenliği başta olmak üzere, çeşitli alanlarda Libya-İtalyan iş birliğinin önemi ve rolüne dikkati çekerek, kalkınma yoluyla göç olgusunun sebeplerinin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Lamorgese de İtalya ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin derinliği ve bunları güçlendirme ihtiyacının altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında geçmişteki bir dizi anlaşmanın yeniden aktif hale getirilmesinin ele alındığı belirtildi.

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