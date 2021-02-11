Muhsin Fahrizade, 8 aylık planla öldürüldü iddiası

İsrail'den gönderilen ajanların, İran'da iş birliği yaparak uzun bir süre Fahrizade'yi takip ettiği iddia edildi.

İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fahrizade'nin, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad tarafından İran'a parça parça sokulan bir tonluk uzaktan kumandalı silahla öldürüldüğü öne sürüldü.

İngiltere'de yayınlanan The Jewish Chronicle adlı gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, suikast kararı Mossad'ın 2018'de İran'da yaptığı bir operasyonda ele geçirdiği belgelerde Fahrizade'nin nükleer programın arkasındaki asıl isim olduğunun tespit edilmesinin ardından alındı.

"İSRAİL AJANLARI, İRAN'A GÖNDERİLDİ"

Suikast planı ise, Mart 2020'de uygulamaya konuldu. Önce bir grup İsrail ajanı, yerel ajanlarla birlikte çalışmak üzere İran'a gönderildi.

Hem İsrailliler hem de İranlılardan oluşan 20'den fazla ajanın yer aldığı bir ekip, ilk olarak Fahrizade'yi izlemeye başladı.

Bir kaynak, "Ekip son derece ayrıntılı, dakika dakika bir plan yaptı. 8 ay adamla (Fahrizade) birlikte nefes aldılar, onunla uyandılar, onunla yattılar, onunla seyahat ettiler. Traş losyonu kullanmış olsaydı, tıraş losyonunun kokusunu bile alabilirlerdi." dedi.

SİLAH PARÇA PARÇA İRAN'A SOKULDU

Fahrizade'nin, bir cuma günü Tahran'ın doğusundaki villasına giderken öldürülmesine karar verildi. Rotası, hızı, saati hatta kullandığı kapılar bilinen Fahrizade'nin güzergahı üzerine uzaktan kumandalı ve delillerin yok edilebilmesi için bomba entegre edilmiş bir silah yerleştirildi.

UZAKTAN KUMANDAYLA ATEŞLENDİ

Patlayıcı dahil bir ton ağırlığındaki silah, parça parça İran'a sokuldu. Yol kenarına park edilmiş bir kamyonetin içine monte edilen silah, Fahrizade yaklaştığında onu takip eden ajanlar tarafından uzaktan kumandayla ateşlendi.

Fahrizade 13 kurşunla öldürülürken Mossad ekibi, silahı, entegre bombayla patlatarak olay yerinden kaçtı. Gazeteye konuşan bir kaynak, ajanların tamamının İran'dan çıkmayı başardığını söyledi.

Suikastın ABD'nin müdahalesi olmadan İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve Washington'a saldırıdan önce çok ufak bir ipucu verildiğini belirten kaynak, Mossad'ın daha fazla suikast planlandığını da aktardı.

NETANYAHU HEDEF GÖSTERDİ

Batılı istihbarat örgütlerinin "İran'ın askeri nükleer programının babası" olarak nitelendirdikleri Fahrizade, 28 Kasım 2020'de öldürülmüştü.

Fahrizade, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda zikrettiği tek İranlı bilim insanıydı.

İsrailli kaynaklar, Mossad'ın 2018 yılında Tahran'daki nükleer reaktörlerden sorumlu Muhsin Fahrizade'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu.

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