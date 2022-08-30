Mukteda Sadr açlık grevine başladı

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında çıkan olaylar sebebiyle açlık grevine başladığını bildirdi.

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda yaşanan şiddet olaylarında can kaybı 10’a yükseldi.

Açlık grevine başladı

Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Adari sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın bugün başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

İHA'nın haberine göre El-Adari, Sadr’ın şiddet olayları ve silah sesleri dinene kadar açılık grevine devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastılar



Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı.



