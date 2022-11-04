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    Müslüman çocuğun koruyucu ailede 13 yıl tecavüze uğramasında Fransa suçlu bulundu

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Müslüman kökenli bir çocuğun verildiği koruyucu ailede 13 yıl tecavüze uğramasında ve oradayken kendi dinini yaşamasına fırsat verilmemesinde Fransa'yı suçlu buldu.
    • 04.11.2022 - 07:38
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    Müslüman çocuğun koruyucu ailede 13 yıl tecavüze uğramasında Fransa suçlu bulundu

    AİHM’den yapılan açıklamada, Çocuk Sosyal Hizmetlerinin (ASE) Müslüman bir aileden gelen kız çocuğunu, 1976’da 5 yaşındayken Yehova Şahitlerine mensup Hristiyan bir koruyucu aileye evlatlık verip, ardından ailenin “dini tarafsızlık maddesini” uygulayıp uygulamadığını denetlemediği için “inanç özgürlüğü” ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

    13 yıl cinsel istismara uğradı, önleyici tedbir alınmadı

    Ayrıca Fransız makamlarının, çocuğun, koruyucu ailedeki baba tarafından 13 yıl boyunca tecavüz ve cinsel tacize uğramasında, kötü muameleyi tespit için önleyici tedbir almadığı kaydedilen açıklamada, bu süre boyunca aileye sadece 6 ziyaret yapıldığı ve bu ziyaretlerin ardından çocuğun okullarına izlem ziyareti yapılmadığı vurgulandı.

    Müslüman çocuğun koruyucu ailede 13 yıl tecavüze uğramasında Fransa suçlu bulundu #1

    Çocuğun yetişkin olduğunda açtığı davalar reddedildi

    Açıklamada, Fransız idari mahkemelerinin, çocuğun yetişkin olduğunda konuyu yargıya taşıma isteğini reddederek “aşırı şekilcilik” gösterdikleri ve yanlış hukuki uygulamada bulundukları ifade edildi.

    AİHM, mağduru haklı buldu

    AİHM, Fransa’nın İnsan Haklarının Korunması Anlaşmasının insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı ile dini özgürlük ve etkili bir hukuki yola başvurma haklarını ihlal ettiğine hükmederek, mağdura 55 bin euro manevi tazminat ödemesine karar verdi.


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