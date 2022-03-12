Fransız aşırı sağcı, Müslüman ve göçmen karşıtı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a yumurtalı protesto düzenlendi. O anlar kameralara yansıdı.

Fransa’da seçim öncesinde adayların çalışmaları ve ziyaretleri devam ediyor.

Aşırı sağcı, Müslüman ve göçmen karşıtlığı ile tanınan Eric Zemmour da Moissac kasabasına bir gezi düzenlendi.

KAFASINDA YUMURTA KIRDILAR

Zemmour burada yumurtalı protestoyla karşılandı.

Fransız aday arasından indiği sırada bir fıransız tarafından kafasında yumurta kırıldı.

Eylemin Eric Zemmour'un hakaret içeren sözleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Müslüman karşıtı Eric Zemmour'a yumurtalı saldırı VİDEO

MÜSLÜMANLARA VE GÖÇMENLERE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMLERİ

Fransa'da son yıllarda Müslümanlar ve yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen tartışmalı isim Eric Zemmour, Müslümanların Fransa'yı kaosa ve iç savaşa götürdüğünü savunmuştu.

Eric Zemmour daha önce de çıktığı radyo programında, Müslümanların yoğun şekilde yaşadığı şehirleri Afganistan'a benzetmişti.

Zemmoour ayrıca bir TV programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendirdiği için 10 bin euro para cezasına çarptırmıştı.