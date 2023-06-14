Müslüman olan İngiliz polis: Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti Londra'da Müslümanların yaşadığı bölgede görev yaparken İslam'la tanışan polis memuru Paul, nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

ensonhaber.com

Londra'da görev yapan polis memuru Paul, ocak ayında Müslüman oldu.

TRT World'e konuşan Paul; işinin toplumla iç içe olmaya gerektiğini söyleyerek, "Gençler, anneler, babalar, dedeler ve ninelerle birlikte büyük bir aile olduğumuzu hep hissettim." diyor.

"İnşallah sen de Müslüman olursun dediler"

Yanlış yapan gençleri gördüğünde onları uyararak ailelerine götüren Paul'ün davranışı insanların çok hoşuna gitmiş. Bu davranışı karşısında bol bol dua aldığını söyleyen Paul, birçok Müslüman'dan "İnşallah sen de Müslüman olursun" şeklinde dua aldığını söyledi.

"Kimse beni buna zorlamadı." diyen Paul, zamanla İslam'ı araştırmaya ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığını, 5 ayda Kur'an-ı iki defa okuyup sonunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu belirtti.

"İslam'ı ben seçmedim, Allah beni seçti"

Paul,

Elhamdüllih, zihnimde hiçbir şüphe yok. Buraya bir sebeple konuldum. Sadece bir polis değilim. Bir kardeş, bir amca, bir oğul, bir yeğen, bir arkadaş gibiyim. Bununla şereflendirildim.

şeklinde konuştu.

Polis memuru, 'neden İslam'ı seçtin' sorusuna ise ilginç bir cevap veriyor: “İslam’ı ben seçmedim, Allah beni seçti.”