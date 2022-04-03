Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu

Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınıyla geçen 2 yılın ardından yeniden iftar sofraları kuruldu. Teravih namazı da kılındı.

Suudi Arabistan'da, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mekke'deki Kabe-i Şerif'te kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gelenler, iftar sofralarında birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

İftar için oruçlarını açmaya gelenler daha sonra teravih namazı da kıldı.

6 MART'TA KISITLAMALAR KALDIRILDI

Suudi Arabistan 6 Mart'ta, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.

Riyad yönetimi, 22 Mart'taki açıklamasında da Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamaların ardından Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceğini ve toplu iftar davetlerinin yeniden düzenlenebileceğini belirtmişti.