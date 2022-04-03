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- Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu
Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu
- AA
- 03.04.2022 - 21:21
- Güncelleme : 03.04.2022 - 21:22
Suudi Arabistan'da, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mekke'deki Kabe-i Şerif'te kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu.
Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gelenler, iftar sofralarında birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.
İftar için oruçlarını açmaya gelenler daha sonra teravih namazı da kıldı.
6 MART'TA KISITLAMALAR KALDIRILDI
Suudi Arabistan 6 Mart'ta, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.
Riyad yönetimi, 22 Mart'taki açıklamasında da Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamaların ardından Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceğini ve toplu iftar davetlerinin yeniden düzenlenebileceğini belirtmişti.