Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var

Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var

Müslüman olan ve Kabe'yi tavaf ettiği görüntüleri paylaşan Fransız model Marine el Himer, haberimizi görünce çok mutlu oldu.

Fransız model Marine El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaşmıştı.

Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

Müslümanlığı seçti, kutsal topraklara gitti

Ayrıca El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirtti.

Biz de Ensonhaber olarak El Himer'in Müslümanlığı tercih ettiği haberini dün yayınlamıştık.

Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var VİDEO

Ünlü isim haberimizi gördü

Bugün ise kutsal topraklarda bulunan bir okurumuz El Himer'e ulaştı ve haberimizi gösterdi.

Kendisiyle ilgili yaptığımız habere çok sevinen Fransız model, habere ilişkin görseli sosyal medyasından paylaşmayı da ihmal etmedi.