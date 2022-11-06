Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
398.335
0.29%
BTXN Coin
10.41
-0.47%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var

    Müslüman olan ve Kabe'yi tavaf ettiği görüntüleri paylaşan Fransız model Marine el Himer, haberimizi görünce çok mutlu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 22:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var

    Fransız model Marine El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaşmıştı.

    Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

    Müslümanlığı seçti, kutsal topraklara gitti

    Ayrıca El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirtti.

    Biz de Ensonhaber olarak El Himer'in Müslümanlığı tercih ettiği haberini dün yayınlamıştık.

    Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var VİDEO

    Ünlü isim haberimizi gördü

    Bugün ise kutsal topraklarda bulunan bir okurumuz El Himer'e ulaştı ve haberimizi gösterdi.

    Kendisiyle ilgili yaptığımız habere çok sevinen Fransız model, habere ilişkin görseli sosyal medyasından paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer den mesaj var #1

    Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer den mesaj var #2


    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 6 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 6 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    3000'li yıllarda insanların nasıl görüneceğine dair araştırma yapıldı
    Teknoloji

    3000'li yıllarda insanların nasıl görüneceğine dair araştırma yapıldı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir