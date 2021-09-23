Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu

Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu

Pakistan'ın Karaçi kentinde Muson yağmurları etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar göle döndü.

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan Muson yağmurları sele neden oldu.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Birçok araç ve yaya yollarda mahsur kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü.

YAĞIŞLAR YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada, kentteki şiddetli yağışların yarın ve cumartesi günüde devam edeceği bildirilirken, kentin alçak bölgelerinde yaşayanlar sel konusunda uyarıldı.

Karaçi’de temmuzdan eylüle kadar süren Muson yağmurlarında yetersiz altyapı nedeniyle her yıl sel ve su baskınları yaşanıyor.

Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu VİDEO









