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Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu
Pakistan'ın Karaçi kentinde Muson yağmurları etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar göle döndü.
- İHA
- 23.09.2021 - 23:37
- Güncelleme : 24.09.2021 - 00:16
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan Muson yağmurları sele neden oldu.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Birçok araç ve yaya yollarda mahsur kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü.
YAĞIŞLAR YARIN DA ETKİLİ OLACAK
Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada, kentteki şiddetli yağışların yarın ve cumartesi günüde devam edeceği bildirilirken, kentin alçak bölgelerinde yaşayanlar sel konusunda uyarıldı.
Karaçi’de temmuzdan eylüle kadar süren Muson yağmurlarında yetersiz altyapı nedeniyle her yıl sel ve su baskınları yaşanıyor.
Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu VİDEO