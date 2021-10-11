Mustafa el-Kazımi: Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, DEAŞ'ın 2 yıl önce önce öldürülen eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim'in yakalandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden Sami Cesim, Irak'ta yakalandı.

Haberi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi duyurdu.

BAĞDADİ'NİN YARDIMCISI

Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkede yapılan seçimleri takip ettiği sırada istihbarat biriminin de ülke sınırları dışında en zorlu operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Irak Başbakanı, Sami Cesim'in, DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün mali işlerinden sorumlu üyesi olduğunu belirtti.

Kazımi, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.