Mustafa Varank'ın Almanya temasları

Bakan Varank, Almanya ile ticari ve üretim ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya'ya ziyaret düzenledi.

Bakan Varank, temasları çerçevesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ticari ve üretim ilişkilerine vurgu

Varank, Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, karşılıklı "kazan-kazan" anlayışı temelinde Almanya ile ticari ve üretim ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

Büyükelçi Ahmet Başar Şen'den Türk diasporasının durumu ve Türk şirketlerinin Almanya'daki yatırımlarına ilişkin bilgi alan Varank, daha sonra Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti, üye iş insanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

"Kendine çok daha fazla güvenen bir Türk iş dünyası var"

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşımak için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Varank, Almanya'daki Türk iş insanlarının başarısına değindi.

Varank, "10 yıl önce İş Gücü Anlaşması'nın 50. yılı vesilesiyle buradaydım. Bugün görüyorum ki kendine çok daha fazla güvenen bir Türk iş dünyası var." dedi.

"Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakından çalışıyoruz"

Varank, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının Almanya'ya dair yerel piyasa bilgilerini önemsediğini ifade ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Almanya'daki özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakından çalıştıklarını söyledi.

"Global markalar, Türkiye'de yatırım yapıp üretime geçmek için iştahlı"

Mustafa Varank, Türkiye'nin koronavirüs salgınında üretim üssü olarak ön plana çıktığını belirterek, global markaların Türkiye'de yatırım yapıp bir an önce üretime geçmek için iştahlı olduklarını kaydetti.

AA'nın haberine göre, Varank, karşılıklı ticaretin artmasının her iki ülkenin yararına olduğunu ifade ederek, Türk şirketlerine "Almanya'da görünürlüklerini artırması" çağrısı yaptı.

Varank'a, Almanya temaslarında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus C. Slevogt eşlik ediyor.