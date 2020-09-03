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Musul’da petrol rafinerisinde yangın
Irak'ın Musul kentinde yer alan Geyyare petrol rafinerisinde geniş çaplı yangın çıktı.
- İHA
- 03.09.2020 - 02:02
- Güncelleme : 03.09.2020 - 02:02
Irak’ın kuzeyindeki Musul’da kentinde bulunan Geyyare petrol rafinerisinde yangın çıktı.
Yangını söndürmek için olay yerine 13 itfaiye aracı sevk edildi.
YANGININ NEDENİ YILDIRIM DÜŞMESİ
Irak güvenlik kaynakları, yangının yıldırım düşmesi çıktığını bildirdi.
Dev petrol tankında çıkan yangında alevlerin yanan tankın çevresindeki diğer 4 tanka sıçramasından endişe duyulduğu kaydedildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.