Dolar
7.3746
-0.1097%
Euro
8.7416
-0.1405%
Altın
1942.86
-0.0015%
Borsa
1083.91
-0.1179%
G. Altın
460.326
-0.1931%
Bitcoin
84161.16
-0.8315%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Musul’da petrol rafinerisinde yangın

    Irak'ın Musul kentinde yer alan Geyyare petrol rafinerisinde geniş çaplı yangın çıktı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 02:02
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 02:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Musul’da petrol rafinerisinde yangın

    Irak’ın kuzeyindeki Musul’da kentinde bulunan Geyyare petrol rafinerisinde yangın çıktı.

    Yangını söndürmek için olay yerine 13 itfaiye aracı sevk edildi.

    YANGININ NEDENİ YILDIRIM DÜŞMESİ

    Irak güvenlik kaynakları, yangının yıldırım düşmesi çıktığını bildirdi.

    Dev petrol tankında çıkan yangında alevlerin yanan tankın çevresindeki diğer 4 tanka sıçramasından endişe duyulduğu kaydedildi.

    Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

    Musul’da petrol rafinerisinde yangın #1

    Görüş Bildir