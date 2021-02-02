Myanmar ordusu tüm uçuşları hazirana kadar askıya aldı

Myanmar ordusu tüm uçuşları hazirana kadar askıya aldı

Ordu tarafından gerçekleştirilen darbenin ardından Myanmar'da tüm uçuşlar, haziran ayına kadar askıya alındı.

2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları ile Myanmar'da artan gerilim, askeri darbe ile sonuçlandı.

Myanmar ordusu, iç ve dış hatlardaki uçak seferlerine ilişkin yayınladığı bildiri ile tüm uçuşların 31 Mayıs saat 23:59'a kadar askıya alındığını duyurdu.

PARLAMENTO ÜYELERİ HÜKÜMET BİNASINDA TUTULUYOR

Ülkede, yüzlerce milletvekilinin gözaltına alınmasından bir gün sonra bazı parlamento üyelerinin de hükümet binasında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

"GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇININ"

Öte yandan, Hindistan'ın Yangon Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Myanmar’da yaşayan vatandaşlarına gerekli önlemleri almaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı. İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.