Myanmar'da askeri darbe yönetimi, Facebook'u yasakladı

Askeri bir darbe ile yönetime el koyan ordu, yayılan yalan haberlere karşı Myanmar'da sosyal medya sitesi Facebook'u kapatma kararı aldığını duyurdu.

8 Kasım genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ile Myanmar ordusu yönetime el koydu.

Ülkede 1 yıl olağanüstü hal ilan eden darbeci yönetim, sosyal medya sitesi Facebook'a erişimi engelleme kararı aldı.

FACEBOOK 7 ŞUBAT'A KADAR ENGELLİ

Yasağa ilişkin açıklama Myanmar İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, devlete ait telekom şirketi MPT ve ülkedeki özel internet sunucularına Facebook'a erişimi 7 Şubat'a kadar engelleme emri verildiği bildirildi.

YALAN HABERE KARŞI FACEBOOK YASAK

Bakanlığın açıklamasında, kararın ülkede istikrarın sağlanması için alındığı belirtilerek, "An itibarıyla bazı şahıslar, Facebook üzerinden yalan haber ve bilgi paylaşarak halk nezdinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir." ifadesi kullanıldı.

INSTAGRAM VE WHATSAPP DA ENGELLENDİ

Hükümetin talimatının ardından 23 milyon kullanıcıya sahip MPT, Facebook başta olmak üzere Instagram ve WhatsApp uygulamalarına da yasak koyarken diğer telekom şirketleri ise sadece Facebook'u engelledi.

SÖZCÜ DOĞRULADI

Facebook sözcüsü Andy Stone da Myanmar'da siteye erişimin yapılamadığını doğruladı.

GENEL SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI

Myanmar'da askeri darbeMyanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

HALKA DARBEYİ PROTESTO ÇAĞRISI

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.